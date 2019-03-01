Британский министр подал в отставку в связи с возможным переносом Brexit 1 1.03.2019, 12:04

Министр сельского хозяйства заявил, что хочет принимать участие в критических дебатах.

Министр сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис подал в отставку в связи с обращением премьер-министра Терезы Мэй к парламенту с просьбой дать ей дополнительное время на переговоры с Евросоюзом по соглашению о Brexit, сообщили 28 февраля Sky News.

Юстис пояснил, что будет голосовать за предложение премьера, но хочет иметь возможность принимать участие "в критических дебатах". В письме с просьбой об отставке он заявил об опасениях, что ЕС будет диктовать Великобритании условие продлить Brexit. Он отметил, что это приведет к "окончательному унижению страны".

Мэй заявила, что сожалеет об отставке министра.

23 июня 2016 года прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключала вероятность проведения второго референдума по Brexit.

22 ноября 2018 года ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях.

25 ноября лидеры ЕС поддержали соглашение о Brexit. Соглашение должны одобрить парламент Великобритании, Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

15 января 2019 года депутаты парламента Великобритании не поддержали соглашение правительства о выходе из ЕС. Отказ парламента повысил вероятность варианта Brexit по схеме no deal, то есть при несогласованности аспектов выхода стороны просто расстаются и будут решать все вопросы по мере их возникновения.

Парламент Великобритании 29 января исключил возможность проведения Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Британские парламентарии должны повторно проголосовать по очередному варианту соглашения до 12 марта.

Переговорщик от ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил 4 февраля, что новых переговоров о выходе Великобритании быть не может.

27 февраля британский парламент проголосовал за предложение Мэй дать ей дополнительное время на переговоры с Евросоюзом по соглашению о Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 2.00 по Минску).