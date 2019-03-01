В Гомеле еще один «тунеядец» добился исключения из базы 3 1.03.2019, 12:12

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Андрей Кулицкий

Два десятка членов «тунеядской» комиссии не проверили состояние здоровья Андрея Кулицкого перед тем, как включить его в базу.

Постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия Советского района Гомеля признала местного жителя Андрея Кулицкого "занятым" в экономике. Как пишет гомельская «Весна», об этом ему сообщили из горисполкома, куда 42-х летний мужчина обратился с жалобой.

"В соответствии с постановлением совета министров от 31.03.2018 №239 вы были проинформированы о том, что включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Решением комиссии вы исключены из базы данных по представлению органов здравоохранения (протокол от 12.02.2019 №26/1)», - написал "не занятому" мужчине зампред горисполкома Виталий Атаманчук.

Фишка в том, что двумя неделями ранее эта же комиссия включила Андрея Кулицкого в так называемую базу "не занятых" и потребовала подтвердить занятость в экономике. В ответ он потребовал не только исключить его из «базы не занятых в экономике», но и проверить обновленный декрет №3 на соответствие Конституции.

"Два десятка чиновников так называемой "тунеядской" комиссии не проверили состояние моего здоровья перед тем, как включить меня в базу не занятых. Я им ответил, что в суде буду доказывать свою правоту. Как видите – подействовало!", - смеется мужчина.

Кроме исключения с «тунеядской базы», Кулицкий требовал и проверки конституционности реанимированного тунеядского декрета №3. На этот счет горисполком ответив формально, что "горисполком не наделен полномочиями по оценке законности актов Лукашенко и совмина либо внесения предложений о проверке их конституционности".

Правозащитник Леонид Судаленко, помогавший мужчине выстраивать правовую аргументацию удовлетворен развитием событий. "В стране еще на одного "не занятого" стало меньше, это плюс. Минусом является не желание комиссии разбираться с декретом №3 в суде", - отметил правовед.

"Наша правовая позиция остается прежней. Каждый через потребление товаров и услуг уплачивает косвенные налоги, следовательно, участвует в экономике. Оплатой коммуналки в повышенных размерах власть принуждает людей к труду, чрезмерно вмешивается в частную жизнь конкретных людей и ставит их в неравенство перед законом", - убежден юрист.

Напомним, ранее министр труда Ирина Костевич сообщала, что в базу «не занятых» включили около 500 тысяч человек.