В Швеции задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу РФ 1.03.2019, 12:18

Новое задержание не связано с предыдущим арестом.

В Швеции за два дня задержали второго подозреваемого в шпионаже. Об этом 28 февраля сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на полицию безопасности страны.

По информации издания, подозреваемого в незаконном сборе данных поместили под стражу в Стокгольме 27 февраля. Отмечается, что его дело не связано с арестом предполагаемого российского шпиона накануне.

В прокуратуре Швеции уточнили, что задержанный подозревается в незаконной разведывательной деятельности, которую он осуществлял с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

26 февраля в Стокгольме по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России задержали мужчину, "работавшего под дипломатическим прикрытием".

Предполагается, что задержанный занимался шпионажем по крайней мере с 2017 года. Он работал в шведской сфере высоких технологий.