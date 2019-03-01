Мякиш: Удивило, как тренируются иностранцы, парни выкладываются на тысячу процентов 1 1.03.2019, 12:27

Максим Мякиш

Как белорусский футболист пребывал в португальской «Лейрии».

Перешедший в систему БАТЭ 18-летний белорусский полузащитник Максим Мякиш в интервью рассказал, что извлек для себя из пребывания в португальской «Лейрии». Об этом пишет by.tribuna.com.

– Когда ты оказался в структуре «Лейрии», что тебя сразу поразило?

– Много чего, на самом деле. Но первое, что вспоминается, это то, как тренируются иностранные футболисты. Складывалось такое ощущение, что для них это последняя тренировка. Парни грызутся за каждый мяч, выкладываются на тысячу процентов. Мягко говоря, я просто обалдел. Молодые игроки всеми силами цепляются за свой шанс и хотят пробиться куда-то повыше. А те, кто еще не выступает за сборные, и вовсе работает больше остальных. Очень заметно их желание прогрессировать и показать себя.