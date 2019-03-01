Врачи объяснили, зачем нужно обедать на работе 4 1.03.2019, 12:39

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Обед во время законного перерыва не стоит менять на другие дела.

Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности, пишет newsyou.info.

Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.

Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.

Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.

Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

«Обеденный перерыв — одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», – говорит врач-эндокринолог Вадим Крылов.