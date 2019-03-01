Лукашенко – о заработках белорусов: Картошку отварите, драники выпекайте 59 1.03.2019, 12:52

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Фото: БелТА

Диктатор потребовал от белорусов «шевелиться и зарабатывать».

Во время «Большого разговора» с Лукашенко журналисты поинтересовались, как, по мнению президента, можно повысить благосостояние белорусов, сообщает tut.by.

«Просто надо людям нашим начинать шевелиться», — заявил Лукашенко.

— Они привыкли, и это моя вина: вот надо помочь, где-то кто-то зарплату не выплатил — голову отверну, посадили. И у людей сложилось впечатление: работаю — не работаю, ничего, Лукашенко услышит, заставит выплатить зарплату. Что, этого нет? Это уже тенденцией стало у нас! Я еще раз хочу подчеркнуть: мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и своей семьи. Если что-то не сделано, я уже разозлившись, публично говорю: «Встань к зеркалу и посмотри на себя». Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, а вы долго шутили, раздеваться и работать.

Диктатор подчеркнул, что Беларусь — транзитная страна, и стоит использовать этот потенциал:

— Кто только ни едет… Ну так окажите им услугу! Картошки отварите, мы же бульбаши! Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то — море услуг, когда человек едет. Надо просто шевелиться, надо, чтобы у белоруса просыпалась предпринимательская жилка. Мы создали все условия! Начиная от мелкого предпринимательства (…) и до IT. Уже настолько предоставили свободу, что трудно представить другой такой страны. Так надо начинать работать! Короче, 50 на 50: за 50% благосостояние ваше отвечаю я, а 50% — за себя отвечайте вы. Давайте вот такой социальный контракт заключим.