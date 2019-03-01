Тимошенко объяснила миллионные пожертвования «Батькивщине» 6 1.03.2019, 12:57

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Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Политик заявила, что ее сторонники должны были действовать анонимно.

Лидер ВО «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что предприниматели вынуждены были переводить пожертвования на счета партии через своих родственников, потому что боялись репрессий со стороны властей, сообщает nv.ua.

Как заявила Тимошенко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1, партия проверила факты из журналистского расследования относительно ее сомнительного финансирования – «никаких нарушений в финансировании партии нет».

«Те средние предприниматели, которые хотят помочь партии и перечислить деньги, они не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела, мгновенно уничтожаются эти предприниматели, забирается все, что у них есть, и это террор, который сегодня идет по всей стране. Поэтому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них внести взносы», – сказала она.

Кандидат в президенты Украины уверяет, что в партии открыты все ее доходы и расходы, а по фактам, которые приводятся в журналистском расследовании Батькивщина получила заключение Национального агентства по предотвращению коррупции. В нем отмечается, что никаких нарушений в финансировании партии нет.

«Если бы они сейчас нашли хоть одно нарушение, они ставили бы вопрос о снятии меня с выборов в принципе», - утверждает лидер Батькивщины.

Напомним, в сюжете программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом говорится, что миллионы гривен, которые в течение второго полугодия 2018 года поступали на счета партии «Батькивщина» в качестве вкладов, делались через подставных лиц.

По данным журналистов, среди крупнейших доноров «Батькивщины» - кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, которая работает на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.