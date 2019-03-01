«Классная рыдала, говорила, сама заплатит» 12 1.03.2019, 13:00

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Иллюстрационное фото

Как в Мозыре родителей вынуждают скинуться на турникеты.

В Мозыре обсуждают установление турникетов в школах. Как передает «Белсат», об этом сообщил читатель телеграмм-канала «Пятая колонна».

По словам жителя Мозыря, «сначала собрание было общее в актовом зале, всем рассказывали про турникеты, и все родители были против, мол, как это поможет, если именно ученик захочет что-то сделать».

Кроме этого, с каждого ученика каждого класса хотят собрать по 10 рублей, а в последующие месяцы – по 2 рубля.

«Я, конечно, в ценах турникетов не разбираюсь, но мне кажется, что это слишком много — с каждого класса по 250-300 рублей, учитывая, что одних только первых классов там 5 или 6. В конце общего собрания все были против. Тогда им сказали идти в кабинеты. Именно в классе классная моего племянника рыдала и уговаривала подписать соглашения, сказав, что сама все оплатить из своего заработка».

Журналисты решили проверить, есть школы, где родители согласились заплатить за установку и содержание устройства.

«Работа ведется. А зачем вам знать?»- сказали в средней школе № 2 Мозыря.

«У нас опросы проходят, но о результатах ничего не могу сказать», – ответили в СШ № 1.

Директор одной из городских школ на условиях анонимности также рассказал о своем мнении об установке турникетов.

«Если бы вы видели наш холл, вы бы поняли, что турникет там – убийство. Придумали после Столбцов. Если что, кто заверит безопасность 1200 детям? Я прислал снимки в Минск, уже две недели молчат, ничего не отвечают. Никто из родителей этих турникетов не потянет. А тем более камеры, на которые нужны проекты, лицензия департамента охраны, установление. Нет таких денег. А все остальное – хлопанье языком».

Журналисты пытались получить комментарий заместителя начальника отдела образования Мозырского райисполкома Владимира Ткача, однако он не снял трубку.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, трагедия в Столбцах произошла утром 11 февраля в СШ № 2. Ученик 10-го класса напал с ножом на учительницу и школьников. Два человека погибли – педагог и старшеклассник.