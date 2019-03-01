Лукашенко: У нас с Россией будет общий рубль с эмиссионным центром в Петербурге 43 1.03.2019, 13:15

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Фото: Коммерсант

Диктатор рассказал о своей беседе с Путиным.

Лукашенко заявил, что считает возможным создание в "союзном государстве" единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль", сообщает interfax.by.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (Владимир Путин – ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в "союзном государстве" является проблема эмиссионного центра. "И главное - эмиссионный центр. Он (Путин – ред.) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю – нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - передал Лукашенко свой диалог с российским правителем.