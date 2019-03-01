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Сотни могилевчан брали штурмом секонд-хенд из-за цены «все по 50 копеек»

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  • 1.03.2019, 13:21
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Фото: Василий Дубровин, vk.com/my.mogilev

Толпа возле магазина собралась с самого утра.

С самого утра в среду, 27 февраля, возле секонд-хенда в районе железнодорожного вокзала собралась толпа из сотен могилевчан, сообщает mogilev.online, об этом пишет Василий Дубровин в сообществе «Могилев Real». Причина донельзя банальна: любителей дешевых покупок привлекла акция «все по 50», проводившаяся в этот день в магазине.

Людей охватил «торговый психоз», эмоционально описывает автор фотографий. Не особо разбираясь, они охапками сгребали вещи. У покупателей на кассе было по 30-50 единиц товара у каждого.

Фото: Василий Дубровин, vk.com/my.mogilev

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