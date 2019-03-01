«Проект» рассказал о деньгах и недвижимости семьи Жириновского 1 1.03.2019, 13:28

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Владимир Жириновский

Фото: ТАСС

Российские журналисты провели расследование.

Партия ЛДПР берет с предпринимателей большие деньги за включение в список кандидатов в депутаты Госдумы, а семья лидера партии Владимира Жириновского владеет недвижимостью на сумму около 10 миллиардов рублей.

Такие утверждения содержатся в расследовании сайта "Проект", озаглавленном "Расследование о том, как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского".

"В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства", – утверждают журналисты.

"Коммерческие" депутаты

Один из центральных моментов расследования – предполагаемая "продажа" мандатов депутатов Госдумы предпринимателям в обмен на так называемую помощь партии.

"Традиционно фракция ЛДПР примерно на треть состоит из так называемых "коммерческих" депутатов – такую оценку "Проекту" привели два человека, в разное время работавших в аппарате партии, и знакомый с Жириновским федеральный чиновник", – утверждается в расследовании.

Для опытных депутатов место в федеральном списке на выборах может стоить 100–200 млн рублей, а для тех, кто хочет избраться в первый раз, – от 400 млн, утверждают источники "Проекта". Подобный "бизнес", как утверждается в расследовании, Жириновский ведет еще с 1993 года, когда партия впервые избралась в Госдуму.

Утверждается, что оплата может производиться путем пожертвований в одну из близких к партии структур – Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив или Фонд поддержки безработной молодежи. В 2015–2017 годах они, как утверждается, получили добровольных пожертвований и взносов на 4,3 млрд рублей.

Одним из важных спонсоров партии назван депутат Леонид Слуцкий, о скандале с обвинением которого в домогательствах в расследовании тоже упоминается.

Связи с Кремлем

Помимо "коммерческих" депутатов, во фракции представлены и лица, "делегированные" туда по квоте Кремля. Один из примеров – обвиненный в причастности к убийству Александра Литвиненко Андрей Луговой. Кремль, как утверждают авторы расследования, закрывает глаза на финансовые и иные нарушения верхушки ЛДПР в обмен на лояльность при рассмотрении ключевых законопроектов и назначений. "В обмен на такие услуги Жириновский никогда прямо ничего не просит, но если и ему что-то нужно от Кремля – никогда не постесняется позвонить".

Прошлое Жириновского

В расследовании поднимается тема прошлого Владимира Жириновского. "Трудовой путь Жириновского также указывает на возможную связь со спецслужбами", – пишет "Проект", не приводя, однако, доказательств своему утверждению. В расследовании также говорится о ряде скандальных историй, в связи с которыми в прошлом упоминалось имя Жириновского, в том числе о молдавской помощнице по хозяйству, о бывших депутатах от ЛДПР, Михаиле Глущенко и Михаиле Монастырском, обвиненных в связях с тамбовской преступной группировкой.

Семейные ценности

"На юго-западе Москвы у самого края природного заказника "Долина реки Сетунь" стоит многоэтажный дом для сотрудников ФСБ. По соседству – небольшой охраняемый поселок, состоящий из таунхаусов <...> Поселок на Нежинской улице – место компактного проживания всей многочисленной семьи Жириновских", – утверждает "Проект". Речь идет о сыне, тоже депутате Госдумы Игоре Лебедеве, бывшей жене Галине Лебедевой, двух племянниках и других родственниках и их друзьях. При этом большинство квартир принадлежит компании "Телми", которой владеет офшор, связанный с Жириновским лишь косвенно. Частью имущества владеет баскетболистка московского "Динамо" Надежда Гришаева. "Проект" полагает, что она является женой сына Жириновского.

Гришаевой и Лебедевой также принадлежит дорогая недвижимость в Испании. В ЛДПР утверждают, что она не была куплена на деньги партии. Игорю Лебедеву или членам его семьи также принадлежат квартиры в Москве и Сочи. Наконец, личная дача Жириновского располагается в подмосковном Дарьине рядом с правительственными "Горками", пишет "Проект". Вся недвижимость семьи и ее приближенных – 51 объект – оценивается в расследовании в 9,8 млрд рублей.

Редакция "Проекта" направила запрос в комиссию Госдумы по этике.

ЛДПР и Жириновский пока не комментировали расследование.