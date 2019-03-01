Фотофакт: Найдена необычная гигантская рыба без хвоста 1 1.03.2019, 13:40

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Эксперты заявили, что никогда ранее не видели подобных особей.

Редкое двухметровое существо нашли на побережье американского штата Калифорния сотрудники университета города Голета, округ Санта-Барбара. Позже оказалось, что это гигантская солнечная рыба Худвинкер (Mola tecta), пишет «Сегодня».

Про находку в Facebook сообщила эколог Джессика Нильсен. Она сделала несколько фотографий находки и опубликовала их в интернете. Ее коллега Томас Тернер увидел фотографии и устремился на пляж, чтобы лично взглянуть на необычную рыбу. Эксперт заявил, что никогда ранее не видел подобных особей, и восхитился ее нестандартной внешностью. "У нее нет хвоста и зубов. Только огромное круглое отверстие для рта", — описал мужчина.

По данным Daily Mail, ранее рыба встречалась исключительно в Южном полушарии, возле побережья Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Чили.