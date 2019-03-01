Помпео объяснил, почему США отказались снять санкции с КНДР 1.03.2019, 13:52

Майк Помпео

Фото: Reuters

КНДР не слишком ясно дала понять, что готова сделать в обмен на снятие санкций.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР попросила полностью снять санкции против нее, однако этому мешает то, что Пхеньян не конкретизировал, что именно готов предложить взамен.

По словам Помпео, северокорейская сторона заявила, что в ответ на снятие санкций готова принять "обширные меры" относительно своего крупнейшего ядерного объекта - научно-исследовательского центра в Йонбене, сообщает Reuters (перевод - «Новое время»).

Однако, подчеркнул Помпео, полной ясности в том, что может предложить КНДР взамен, не было.

Он отметил, что США готовы вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить этот разговор.