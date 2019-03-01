Доллар подорожал на первых торгах весны 1.03.2019, 13:54

Белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

На валютных торгах 1 марта в Минске евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара вырос на Br0,0006 и составляет Br2,139 за $1 (на торгах 28 февраля - Br2,1384 за $1).

Евро подешевел на Br0,0031 до Br2,4305 за 1 евро (28 февраля - Br2,4336 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0038 до Br3,2501 за 100 российских рублей (28 февраля - Br3,2463 за 100 российских рублей).