Доллар подорожал на первых торгах весны
- 1.03.2019, 13:54
Белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.
На валютных торгах 1 марта в Минске евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Курс доллара вырос на Br0,0006 и составляет Br2,139 за $1 (на торгах 28 февраля - Br2,1384 за $1).
Евро подешевел на Br0,0031 до Br2,4305 за 1 евро (28 февраля - Br2,4336 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0038 до Br3,2501 за 100 российских рублей (28 февраля - Br3,2463 за 100 российских рублей).