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Война в День святого Валентина

  • Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»
  • 1.03.2019, 14:07

Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан находятся в шаге от полномасштабных боевых действий.

Нарастают перестрелки на линии контроля (фактическая граница) в Кашмире между индийскими и пакистанскими военными. И еще в дело вступили ВВС. Обе стороны подтвердили, что был сбит индийский истребитель советского производства МиГ-21, а пилот — Wing Commander (соответствует званию подполковника) Абхинандан Вартаман — успешно катапультировался и был взят в плен. Пакистанские военные также предъявили обгоревшие останки сбитого в горах вертолета, предположительно Ми-17. Сообщается и о втором сбитом индийском истребителе, но нет независимых подтверждений. Индийцы утверждают, что сбили пакистанский F-16, что тоже не подтверждено.

Обострение в Кашмире началось после террористической атаки в День св. Валентина 14 февраля, когда машина со смертником взорвалась рядом с автоколонной индийских военных, убив 45 человек.

Ответственность взяли на себя боевики-исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда», запрещена в РФ). Фундаменталистские салафитские группировки, базирующиеся в Пакистане, партизанско-террористическими методами добиваются отделения от Индии Кашмира, где большинство населения — мусульмане.

Место взрыва в Кашмире. Фото: Channi Anand/AP/TASS

Власти Пакистана, как всегда, отрицают причастность к теракту, но отношения между Исламабадом и Дели резко обострились. 26 февраля индийские ВВС разбомбили тренировочный лагерь «Джаиш-е-Мухаммад» на контролируемой Пакистаном территории Кашмира. В Исламабаде официально не сообщали о каких-либо потерях, но 27-го нанесли ответный авиаудар, объявив, что специально вели огонь по пустошам вблизи индийских военных объектов, не залетая в индийское воздушное пространство, чтобы вразумить соседей демонстрацией силы. Индийские истребители взлетели на перехват и понесли потери. Индийский Ми-17 мог быть сбит во время неудачной попытки спасти сбитого на чужой территории летчика.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство для гражданской авиации, Индия — северную часть страны, что существенно нарушило авиаперевозки в Евразии.

Индия потребовала немедленно освободить пленного летчика, но это никак не может произойти без помощи посредников и длительных переговоров. В воздушном бою 27 февраля индийцы проиграли и потеряли пленным старшего офицера. Это обидно и по местным индо-пакистанским понятиям требует силового ответа, что может привести и к дальнейшей эскалации, и даже к большой войне.

Жители столицы Пакистана, Карачи, празднуют победу над Индией в воздушном бою. Фото: EPA

Индия и Пакистан воевали в Кашмире в 1947 году во время приобретения независимости и раздела Британской Индии на мусульманскую и преимущественно индуистскую части. Потом в 1965-м. В 1971-м Индия наголову разгромила пакистанскую армию в Восточном Пакистане, который в результате отделился и стал независимой Бангладеш.

После отделения соотношение сил между соперниками изменилось не в пользу Пакистана. Населения в Пакистане стало примерно в 6 раз меньше, чем в Индии, а ВВП по паритету покупательной способности меньше в 10 раз. Индийские ВС раза в два больше пакистанских и вооружены более современным оружием.

В кашмирских горах это не так важно, массированное применение сил и средств там невозможно, но южнее, на открытых полупустынных равнинах в районе Лахора, пакистанские военные всерьез опасаются возможного индийского массированного танкового прорыва и последующего тотального разгрома.

Пакистан, по сути, — это суверенная профессиональная армия, у которой под опекой и в услужении есть государство с населением более двухсот миллионов. Пакистанские ВС хорошо мотивированы и подготовлены, они будут упорно сражаться в случае войны, но силы слишком неравны. У Индии до 4000 танков, в том числе достаточно новых. Машин Т-90С и Т-90М, например, больше, чем в российской армии. Есть управляемые израильские самонаводящиеся противотанковые ракеты Spike третьего поколения. У Индии мощные ВВС и флот, который может блокировать Карачи и перекрыть импорт нефти. У Пакистана танков в два раза меньше, причем немало старых китайских, практически негодных для современного боя.

Индия и Пакистан создали ядерное оружие и средства его доставки. В Индии развернуты крылатые и баллистические ракеты, тактические, оперативные и средней дальности семейства Agni. Успешно испытываются межконтинентальные (Agni-5). Индия может наносить удары по всей территории Пакистана и по Китаю, который считается основным вероятным противником.

ВВС Индии. Фото: EPA

В Пакистане в первую очередь создали тактическое ядерное оружие и средства доставки, чтобы остановить возможное наступление индийской армии.

Пакистанские генералы прекрасно понимают, что сегодня именно армия — основной стержень, удерживающий вместе разрозненные племена, исповедующие традиционный суфийский ислам, которым противостоят все более многочисленные фундаменталисты-салафиты, нападающие как на Индию, так нередко и на пакистанскую армию.

Военный разгром в столкновении с индийскими ВС, скорее всего, приведет к гражданской войне и распаду Пакистана.

Поэтому ядерное тактическое оружие пакистанские военные готовы использовать без колебаний и на ранней стадии конфликта.

Специалисты полагают: чтобы остановить возможный индийский танковый прорыв в районе Лахора, потребуется до 20 тактических ядерных зарядов. Есть у пакистанских военных и более мощные бомбы-боеголовки для индийских городов, если конфликт станет тотальным. Не исключено, что в войну может быть втянут Китай — главный союзник и спонсор Пакистана.

В 1999 году во время локальных, но кровопролитных индо-пакистанских боев в округе Каргил в Кашмире и во время резкого обострения отношений в 2001 году после нападения пакистанских салафитов на парламент в Дели и масштабного теракта в Мумбае в 2008-м, Вашингтон решительно вмешивался на самом высоком уровне и добивался деэскалации. Сегодня президент Дональд Трамп занят КНДР, госсекретарь Майк Помпео тоже, а тут еще кризис в Венесуэле. В Вашингтоне демократы и республиканцы сцепились из-за стены на границе с Мексикой и прочих внутренних проблем.

Из разных мировых столиц следуют заявления о том, что Дели с Исламабадом должны одуматься и договориться, но пользы от этого немного. Похоже, Индия с Пакистаном будут разбираться сами. Конечно, существует теория ядерного сдерживания, из которой следует, что ядерные державы друг с другом не воюют, поскольку слишком страшно, и вынуждены каждый раз договариваться, отступив от края. Эта теория будет теперь, возможно, проверена практикой.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»


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