«Ну зашли, выпили по чарке»: Лукашенко защищает «ресторан на костях» 1.03.2019, 14:13

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Фото: «Радыё Свабода»

Диктатор высказался о Куропатах.

Лукашенко во время беседы с журналистами выступил в защиту ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, сообщает «Радыё Свабода».

«Там похоронены наши люди и лично мне не хочется ворошить кости. Вы уверены, что убивали только при Сталине? Что не убивали немцы евреев?

Прилетел Клинтон, скамейку поставил. Разрушили. Я сказал, чтобы ночью по моей команде восстановили, чтобы против власти не наплели.

Кому мешает «скамья Клинтона»?

И чего вы так зверски относитесь к предпринимателям, которые поставили за полкилометра ресторан? Ну посмотрели, постояли, вспомнили, зашли туда, выпили по чарке. Что в этом плохого? Это же не против Куропат ресторан!», - заявил диктатор.