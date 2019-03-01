Мать погибшего следователя из Столбцов: Сердце говорит, что не мог он это сам сделать 1.03.2019, 14:22

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Станислав Беть

Станислав Бетя никогда не рассказывал родителям о том, чем конкретно занимался, не делился, какие дела рассматривал.

В Столбцах 28 февраля нашли повешенным 21-летнего следователя Станислава Бетя. «Радыё Свабода» поговорила с матерью Станислава Ириной.

Ирина работает учителем начальных классов в школе в деревне Деревная, где учился и ее сын (но она у него не преподавала). Школа небольшая, все на виду. Всегда интересовалась учебой сына. Говорит, что тот мечтал поступить в Академию МВД, стать следователем.

«Мы с отцом очень осторожно отговаривали, говорили, что очень ответственная и тяжелая профессия, может выбирай какую-то другую, где легче - связистом, учителем. Но сын настоял на своем.

Кажется, в 10-м классе ему пришло приглашение поступать в Академию, он очень этим гордился. В школу приезжали специалисты профориентации, и Станислав был очень рад, когда сказали, что он подходит к работе в милиции. Был весь вдохновленный, окрыленный: «Мамочка, я так хочу туда поступить!» Сердце мое сопротивлялось, я же понимала, что профессия тяжелая, ответственная, далеко не романтическая. Но благословила сына, сказала, что всем помогу.

Объясняла, что нелегко поступить, нужно хорошо знать обществоведение, историю, гуманитарные науки. В старших классах Станислав серьезно занимался с учителем обществоведения. Очень любил историю. В старших классах на районных олимпиадах по истории всегда занимал первое место. А в 9-м классе сказал, что хочет еще попробовать поучаствовать в олимпиаде по географии. И занял второе место.

Когда поступил, и я, и отец очень гордились сыном.

Хорошо учился, всегда на повышенную стипендию. На торжество по случаю окончания Академии мы поехали с отцом в Минск, мероприятие было на площади Государственного флага, он принимал присягу - очень трогательно это было.

Дневал и ночевал на работе

И тут я чувствую свою вину... Станислав окончил следственно-экспертный факультет, ему предложили выбирать работу: было место участкового и место следователя. Он еще колебался, что выбрать. И советовался с нами. А я говорю: «Сынок, выбирай сам. Но ты закончил такой престижный факультет, может, все же иди следователем. Я приму любой твой выбор».

Пошел работать следователем. Дневал и ночевал на работе в прямом смысле. Звоню в семь вечера - говорит, что он на работе. Ложусь спать в 11, звоню - «Мама, я еще на работе, много дел». Звоню утром - «Мама, очень поздно пришел, поспал два часа, умылся и вот иду на работу».

Ему работа очень нравилась. Парень он очень ответственный, все, кто его знает в нашей деревне, подтвердят мои слова. Очень ответственно относился ко всему, что делал. Но никогда не рассказывал о том, чем конкретно занимается, не делился, какие дела рассматривает.

Не могу понять, не могу объяснить, что случилось. Не могу принять. Но сердце мамы говорит, что не мог он так сделать, не мог! Он был очень хороший, ответственный. И когда мне вчера позвонили, что Станислав не вышел на работу, я говорю: «Не может быть!» К чему-чему, а к работе очень ответственно относился.

В последнее время редко приезжал домой, хотя от Столбцов до нашей деревни 35 километров. Спрашиваю: почему так редко приезжаешь? Отвечает: «Мама, работы много, я молодой специалист, хочу все досконально изучить, все знать».

Хотя у него была основательная подготовка - в Академии все годы получал повышенную стипендию, занимался спортом - поднимал гири.

Я всегда его поддерживала, утешала: «В начале на любой работе тяжело, потом будет легче».

В минувшие выходные тоже не смог приехать, но ко мне заехал его друг Андрей, с которым они вместе учились в Академии МВД, сейчас вместе работали, жили на съемной квартире. Привез нам контейнеры, в которых я передачки передаю. Я их снова наполнила. Спрашиваю: «Сынок, сколько тебе яиц положить: десяток или два?» Отвечает: «Ложи побольше, нет времени на приготовление, очень люблю утром яичницу поджарить». Пекла на праздник 23 февраля тортик, Станислав очень любит сладкое. Вечером звонит, благодарит за передачки: «Мама, какой вкусный твой тортик!» Очень благодарен всегда был ...

Вчера, когда мне сообщили про несчастье, зашла я на квартиру, где он жил. Порядок идеальный, рубашки поглажены, аккуратно развешены на плечики, все чистенько. Летом, когда устраивался на работу, говорит: «Мама, надо мне костюм хороший купить, чтобы прилично, достойно выглядеть, я же следователем буду работать»... Очень аккуратный, следил за собой.

В 10-11 классах была у него девушка, дружили они. А потом учеба, работа. Я часто спрашивала: есть ли у тебя с кем-нибудь серьезные отношения? Шутил: «Мама, если будут, ты первая узнаешь». Я тоже шутила: «Твоя девушка - это твоя работа» ...

Последний раз он приезжал домой в конце января. Мы всегда в воскресенье все вместе, всей семьей ходим в костел, который рядом с нашим домом. И когда Станислав учился в школе, также всегда ходил в костел.

Не верю, не могу смириться, не могу принять, что он сам это сделал... Мы вчера вспоминали с отцом, что когда-то, давным-давно, были разговоры, смотрим же телевизор, читаем про какие-то подобные случаи. Так Станислав всегда говорил: «Я люблю жизнь». Ну не мог он сам, не мог...».