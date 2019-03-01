Ученые рассказали, когда Северный Ледовитый океан полностью избавится ото льда 1 1.03.2019, 14:37

Фото: senfil.net

Океан полностью растает летом раньше, чем предполагалось.

Группа ученых из США и Великобритании заявила о том, что под влиянием нагревающегося Тихого океана Северный Ледовитый океан может полностью растаять летом раньше, чем предполагалось. Как сообщает Naked science, климатические модели предсказывают, что лед над океаном впервые растает в 2050 году, но новые данные показывают, что это может произойти уже через 20 лет, пишет zn.ua.

Ученые обратили внимание на "Десятилетние тихоокеанские осцилляции" (IPO) — колебания температуры в тропических областях Тихого океана, меняющие ее примерно на 0,5 °С на протяжении 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

В ходе исследования ученые смоделировали изменение ледяного покрова Северного Ледовитого океана при IPO, направленном на потепление и на похолодание. Оказалось, что при росте температуры в приэкваториальных областях Тихого океана (как это происходит на данный момент) полная расчистка Ледовитого океана к сентябрю впервые может наступить раньше, чем предсказывалось до сих пор — между 2030 и 2040 годами.

Исследователи отмечают, что главной причиной таяния Ледовитого океана является вызванное деятельностью человека глобальное потепление, поэтому точная дата первого таяния океанских льдов также зависит от людей. Повышение или понижение выбросов парниковых газов может ускорить или замедлить этот процесс.

Ранее сообщалось о том, что ученые предсказали малый ледниковый период в 2030-2040-х годах. По мнению ученых, процессы, которые происходят в двух слоях Солнца (одном – в конвенционной зоне и втором – ближе к поверхности), за период 26-го цикла достигнут максимума примерно одновременно, но на противоположных сторонах звезды. Поэтому они нейтрализуют друг друга, что приведет к резкому падению солнечной активности в целом.