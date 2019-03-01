Премьер Болгарии: Наша страна не является «троянским конем» РФ в НАТО 2 1.03.2019, 15:06

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Политик выступил на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом.

Премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что несмотря на желание диалога с Россией его страна не является "троянским конем" Москвы в НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает агентство Novinite.

Борисов частности, выразил озабоченность возможностью эскалации гонки вооружений между НАТО и Россией.

"Болгария - это не "троянский конь" России в НАТО, мы являемся одним из самых дисциплинированных и лояльных членов альянса", - заявил он.

Борисов подчеркнул, что Болгария стремится к диалогу с Россией, но в то же время "нужно быть в достаточно сильной позиции для диалога".

Премьер-министр Болгарии напомнил, что он всегда выступал против военных учений в Черном море, потому что Болгария является одной из стран ЕС с развитым туризмом, который составляет более 12% доходов страны. По его словам, для Болгарии невыгодные военные корабли вместе с туристами.