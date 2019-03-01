США объявили новую распродажу стратегической нефти 1.03.2019, 15:18

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Перерабатывающим заводам предлагают 6 миллионов баррелей из трех хранилищ в Техасе и Луизиане.

Потребовав от ОПЕК остановить рост цен на нефть и так и не дождавшись ответа, президент США Дональд Трамп, похоже, решил действовать самостоятельно, сообщает finanz.ru.

Американское Минэнерго готовится провести новый раунд распродажи нефти из государственного стратегического резерва, следует из сообщения ведомства, опубликованного в четверг.

Нефтетрейдерам перерабатывающим заводам будет предложена партия в объеме 6 млн баррелей из трех хранилищ в Техасе и Луизиане.

Заявки на аукцион будут приниматься до 13 марта, а физическая отгрузка покупателям состоится с 1 по 31 мая - в период, когда истечет срок временных послаблений в санкциях против Ирана. До 4 мая крупнейшим клиентам Тегерана разрешено продолжать закупать нефть в ограниченных объемах, при условии, что деньги вместо перечисления в Иран будут блокироваться на спецсчетах и использоваться лишь для закупки продовольствия и медикаментов.

Судя по времени, распродажа задумана как сигнал ОПЕК и другим нефтедобытчикам о том, что США готовы стратегической нефтью ограничивать рост цен, отмечают аналитики ClearView Energy Partners.

Напомним, решение о распродаже стратегической нефти было принято еще администрацией Барака Обамы в 2015 году.

Первые сделки состоялись в 2017-м, когда из резерва было изъято 31,4 млн баррелей, реализованных на трех аукционах с участием более чем 20 компаний. В прошлом году продажи составили 14,6 млн баррелей.

Всего же в рамках закона, одобренного конгрессом, до 2027 года из резерва должно быть продано 290 млн баррелей, или почти половина от его текущего размера (649,1 млн баррелей).

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.