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Виталий Цыганков: Предлагаю больше не употреблять выражение «мягкая белорусизация»

  • 1.03.2019, 15:25
  • 2,793
Виталий Цыганков

Лукашенко показал свое отношение к БНР, белорусскому языку и Куропатам.

Об этом в «Фейсбуке» написал журналист «Радыё Свабода» Виталий Цыганков:

«С учетом того, что Лукашенко говорил о БНР-101 («стадион не позволим, идите на Бангалор»), о белорусскоязычном университете («не надо нам такого»), о Куропатах, - то я бы предложил людям, которые искренне применяют выражение «мягкая белорусизация», больше его не употреблять.

Или хотя бы подкорректировать это выражение, если оно им настолько дорого. Ну, например, «мягенькая белорусизация» или «призрачная, придуманная нами белорусизация».


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