Трамп готовит финальную торговую сделку с Китаем 1.03.2019, 15:33

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В Вашингтоне хотят добиться больших уступок от Пекина.

США готовят финальную торговую сделку, которую президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин могут подписать в ближайшие недели, сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом в Вашингтоне продолжаются дебаты о необходимости добиться больших уступок от Пекина, пишет finanz.ru.

Власти США рассматривают возможность проведения саммита двух лидеров уже в середине марта, сказал один из источников, просивший об анонимности в связи с конфиденциальным характером подготовки встречи. Планирование осложнено, поскольку Си в начале марта должен возглавить Всекитайское собрание народных представителей, а также совершить ряд зарубежных поездок, сообщают источники.

Представитель Белого дома оперативно не ответил на запрос о комментарии.

В ходе саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на этой неделе президент США доказал, что может отказаться от сделки, если ему не нравятся условия. Это относится и к Китаю.

"Что касается Китая, мы продвинулись на пути к тому, чтобы сделать нечто особенное. Но посмотрим, - сказал Трамп на пресс-конференции в Ханое в четверг. - Меня не страшит перспектива отказаться от сделки, я так и поступлю, если она не будет устраивать".