Британская армия: Солсбери очищен от «Новичка» 1 1.03.2019, 16:07

Фото: Getty Images

Работу над дезактивацией проводили до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты.

Спустя почти год после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери армия Великобритании завершила очистку города от химического оружия, использованного при покушении. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей силовых структур.

Работу над дезактивацией Солсбери проводили от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты.

Всего в городе было обнаружено 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом. В их числе — дом Сергея Скрипаля, лавка в парке, где отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии, паб The Mill и ресторан Zizzi, где до отравления обедали Скрипали.

Были среди зараженных участков и места, не связанные с экс-полковником ГРУ. Так, отравляющее вещество было найдено в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, проводившего обыск в доме Скрипаля. Сам полицейский был госпитализирован и прошел курс лечения.

Генерал-лейтенант Тайрон Эрч подчеркнул, что военные при зачистке столкнулись с серьезными трудностями. «Новичок» — это, вероятно, одно из самых опасных химических веществ, известных на сегодняшний день. Достаточно лишь небольшого количества, при этом он очень быстро распространяется», — отметил он. По мнению генерала, солдаты, проводившие дезактивацию, «проявили огромное мужество» и их заслуги должны быть отмечены.

В марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в британском Солсбери. По версии местных властей, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российские спецслужбы. Москва эти обвинения отрицает.

Среди пострадавших от действия нервно-паралитического агента, которым были отравлены Скрипали, оказалась также семейная пара Дон Стерджес и Чарльз Роули из соседнего города Эймсбери. В июне они нашли флакон из-под духов, где были остатки вещества. Спустя полторы недели Стерджес скончалась, Роули выписали из больницы. Контртеррористическая полиция Британии утверждала, что «Новичка» во флаконе, который нашли Стерджес и Роули, было достаточно для отравления нескольких тысяч человек.