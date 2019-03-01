«ГАИ аннулировала регистрацию авто, а таможня просит заплатить второй раз растаможку» 3 1.03.2019, 16:17

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Иллюстрационное фото

Крик души белорусского водителя.

Отмена регистрации автомобиля для автовладельца событие исключительно неприятное. Причин для этого несколько, но основная - обнаружение видоизменения VIN автомобиля.

История, которая произошла с нашим читателем Андреем из Витебска и его Porsche Cayenne, на первый взгляд ничем особенным не выделяется. Но, детально углубившись в суть принятых ГАИ решений, мы засомневались, что должностные лица понимали, что делали, пишет abw.by.

Андрей: "В 2014 году я приобрел Porsche Cayenne 2009 года выпуска и зарегистрировал его в Витебской ГАИ. Автомобиль прибыл из Литвы. В 2016 году я перерегистрировал его на свою мать. Это я к тому, что авто не единожды проходило регистрационные процедуры в Беларуси. В 2017-м я решил его продать, и при снятии с учета мне сообщили, что на автомобиле, возможно, видоизменен VIN. Проведенная проверка этот факт подтвердила.

Далее УВД вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я обжаловал данное решение, так как хотел детально во всем разобраться. Возбудили уголовное дело, но вскоре прекратили за неустановлением лица, совершившего изменение VIN. И каково же было мое удивление, когда ГАИ приняла административное решение об аннулировании регистрации моего автомобиля и изъятии регистрационных документов и регистрационных знаков. Законно ли такое решение? Что мне делать?"

Начнем с того, что решение об аннулировании регистрации Porsche Cayenne Витебская ГАИ приняла 22 декабря 2017 года, то есть до вступления в силу Постановления СМ РБ №747 от 18 октября 2018 г., которым было утверждено новое Положение о порядке регистрации и государственного учета транспортных средств (изменено Постановление СМ РБ №1849). Таким образом, в тексте решения идут ссылки на предыдущую версию Положения. От этого будем отталкиваться и мы.

Итак, экспертиза определила, что в автомобиле был видоизменен VIN, точнее, несколько его цифр.

Что делает ГАИ следующим шагом? Принимает решение об отмене регистрации автомобиля, изъятии документов и регистрационных знаков, ссылаясь при этом на п.4 и п.28 Положения, утвержденного Постановлением СМ РБ №1849 (предыдущая версия).

В данных пунктах говорится, что "если установлено, что на транспортном средстве, ранее состоявшем на учете в Беларуси, произведена замена номерного агрегата и установлена его первоначальная маркировка, то регистрационные действия осуществляются только по предъявлению документа, подтверждающего законность приобретения номерного агрегата". Должностное лицо ГАИ, видимо, не знает, что номерной агрегат - это не табличка с VIN…

Номерной агрегат - маркированный изготовителем транспортного средства элемент конструкции транспортного средства (кузов, кабина, рама), содержащий идентификационный номер, нанесенный ударным методом (VIN-номер).

То есть номерной агрегат - это три составляющие: кузов, кабина или рама, на которых содержится VIN. VIN - это маркировка номерного агрегата. Но на Porsche Cayenne никакой номерной агрегат не менялся, кузов и рама с момента выхода с конвейера на месте, о чем говорит экспертиза. Был видоизменен VIN, то есть изменена маркировка, а это совсем разные вещи.

При этом в соответствии с п.28 Положения (в версии документа, на основании которого принималось решение) после предъявления постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ограничения на совершение регистрационных действий снимаются. А если возбуждено уголовное дело, то регистрационные действия просто откладываются до окончания производства.

Тогда на основании каких норм аннулировали регистрацию? Положение (старая версия), отсылка к которому идет в решении, вообще не предусматривает отмену (аннулирование) регистрации автомобиля. Там нет такой нормы.

Ну что же, откроем и посмотрим эти три и другие статьи Закона РБ "Об основах административных процедур".

Статья 25 Закона предусматривает отказ в совершении административной процедуры, то есть отказ в снятии/постановке на учет транспортного средства, если в заявлении (документах) содержатся неверные сведения.

Можно вчитываться сколько угодно, но аннулирования государственной регистрации там нет и в помине.

В этом Законе прописано всего три возможных административных решения.

Как видите, есть отказ в принятии заявления, осуществление административной процедуры либо ее неосуществление, но такого пункта, как "отмена ранее осуществленной административной процедуры (решения)", которой и является государственная регистрация автомобиля, - нет.

Закон РБ "Об основах административных процедур"

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения

Административная процедура - действия уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, по установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей справки или другого документа (его принятием, согласованием, утверждением) (далее - выдача справки или другого документа), либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо предоставлением денежных средств, иного имущества и (или) услуг за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, из имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности.

Получается, собственное законодательное новаторство ГАИ не смутило, и, сославшись в административном решении на не применимые к конкретным действиям нормы закона и несуществующие положения (действия), сотрудники Госавтоинспекции аннулировали регистрацию.

При этом они вроде как оставили "лазейку": мол, рассмотрим вопрос о возможной регистрации автомобиля, но только с согласия таможенных органов.

А как таможенные органы смотрят на проблему? Ответ на это также содержится в административном решении ГАИ.

Получается, таможня даст добро, если за Porsche Cayenne с VIN, установленным экспертизой, будут внесены необходимые платежи.

Получается, что автомобиль один, а государству растаможку нужно заплатить дважды… Вот только пошлина эта на несколько десятков тысяч евро будет превышает стоимость автомобиля 2009 года выпуска. Увы, это вовсе не ново, такие решения нашими госорганами уже принимались. Мы писали раньше и об отмене регистрации, и о подобном способе пополнения бюджета.

Но вернемся к аннулированию. "Аннулирование государственной регистрации транспортного средства" - это термин, введенный совсем недавно, в январе 2019 года, Постановлением СМ РБ №747, которым внесены изменения в Положение о регистрации транспортных средств.

54. Регистрация транспортного средства аннулируется регистрационными подразделениями по месту его регистрации с внесением соответствующих сведений в автоматизированную информационную систему учета транспортных средств в случаях, когда по результатам проведения уполномоченным органом проверки установлено, что регистрация транспортного средства осуществлена на основании поддельных или недействительных документов, либо обнаружен факт видоизменения идентификационного номера транспортного средства и установленный идентификационный номер не соответствует указанному в свидетельстве о регистрации.

55. При аннулировании регистрации транспортного средства признаются недействительными определенное регистрационное действие (несколько регистрационных действий) и все последующие регистрационные действия.

В 2017-м такой нормы не существовало, а обратной силы закон не имеет.

Закон о нормативно-правовых актах

Статья 66. Обратная сила нормативного правового акта

1. Нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц.

Нормативный правовой акт, иным образом улучшающий положение граждан и юридических лиц, имеет обратную силу в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также если в самом нормативном правовом акте или в акте о введении его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое действие на отношения, возникшие до вступления его в силу.

О том, что новая редакция Положения о регистрации транспортных средств, да и в принципе другие законы, не распространяется на ранее произошедшие события, видимо, не знает и прокуратура Витебской области, куда Андрей обратился за защитой.

Из ответа Витебской областной прокуратуры:

Понимаете, о чем речь? В 2017 году установлен факт видоизменения VIN, в том же году принято решение об аннулировании регистрации автомобиля, и это, по мнению прокуратуры, абсолютно обоснованно в соответствии с п.54 Положения, появившегося только в октябре 2018-го и вступившего в силу в январе 2019-го.

Генеральной прокуратуре Беларуси самое время проверить своих подчиненных на местах на предмет знания ими законодательства…

Про собственность, и это важно

Ситуация с аннулированием регистрации, введенным в 2019-м, выглядит еще запутаннее, если копать глубже.

Особенно много вопросов возникает с защитой права собственности, гарантированного ст.44 Конституции Беларуси.

В соответствии с общими правилами, предусмотренными п.2 ст.224 Гражданского кодекса РБ, если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя возникает с момента его регистрации.

В соответствии с п.3 ст.403 ГК РБ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Обязанность регистрации договоров купли-продажи транспортных средств прописана в Указе Президента Республики Беларусь №504.

1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;

1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин (далее - договоры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом экземпляре

Таким образом, право собственности на приобретенный автомобиль возникает с момента его регистрации в ГАИ, что предусмотрено п.1.1-1.2 Указа Президента РБ №504 и п.1 Постановления СМ РБ №1459.

А когда такая регистрация отменяется согласно п.54 Положения, то что? Отменяется и право собственности? Получается, что да, по крайней мере сильно ограничивается.

В ст.210 ГК РБ указано, что право собственности - это право владения, пользования и распоряжения имуществом. А с отменой регистрации автомобиля использовать его по назначению, а тем более распоряжаться им нет никакой возможности. Остается только "владеть", что означает позволить авто пылиться в гараже в лучшем случае.

Так что Андрею прямая дорога в суд с иском о признании права собственности на автомобиль и требованием осуществления его регистрации в ГАИ. И что особенно важно - с требованием освободить его от повторной растаможки одного и того же автомобиля, ведь по факту на таможенную территорию ввезен один объект, он уже давно растаможен.

Ну а то, что компетентные органы "нарешали" в 2017 году, объяснению с точки зрения закона, увы, не поддается.