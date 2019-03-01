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Мадуро «перенес» офис нефтегазовой компании Венесуэлы в Москву

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  • 1.03.2019, 16:26
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Фото: Getty Images

Хуан Гуаидо назначил новых менеджеров PDVSA вместо ставленников узурпатора.

Узурпатор Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, распорядился закрыть европейский офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила заместитель Мадуро страны Делси Родригес, передает svoboda.org.

Власти США ввели против PDVSA санкции. В стране заморожены активы компании на $7 миллиардов, также действуют ограничения для международных компаний на сотрудничество с PDVSA.

PDVSA – основной источник доходов Венесуэлы. Принадлежащая компании американская нефтеперерабатывающая Citgo Petroleum – наиболее важный иностранный актив страны, отмечало ранее Reuters. Санкции США ранее парализовали экспорт нефти из Венесуэлы, писал Wall Street Journal, компания пытается наладить бартерные поставки нефти в Индию.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, которого многие страны мира признают временным президентом Венесуэлы, ранее назначил своих представителей в PDVSA, эти назначения заблокировал Верховный суд Венесуэлы.


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