Ученые признали повседневные дела тренировками 1 1.03.2019, 16:52

Обыденные занятия приносят много пользы здоровью.

Ученые признали повседневные дела новой системой тренировок. Обыденные занятия, такие как мытье пола, уборка в квартире, носка пакетов с продуктами из магазина и тому подобное приносят много пользы здоровью – об этом, в частности, исследователи заявили в публикации журнала British Journal of Sports Medicine. Об этом пишет healthinfo.ua.

Совместное исследование ученых из Австралии, Великобритании, Норвегии и Дании свидетельствует: повседневные дела улучшают физическую форму и с полным правом могут считаться тренировками. Авторы новой работы признали повседневные дела альтернативой HIIT - системе интервальных тренировок высокой интенсивности. Периодическое выполнение повседневных дел, по мнению специалистов, - это тоже система. Они даже дали ей название - «эпизодические всплески интенсивной физической активности».

«Достаточно трех–пяти таких эпизодов в день продолжительностью от пяти до десяти минут, чтобы улучшить здоровье и физическую форму», - констатировали ученые.

В последние годы для достижения хорошей физической формы специалисты стали часто рекомендовать интервальные тренировки высокой интенсивности, когда короткие упражнения с очень высокой физической нагрузкой чередуются с длительными, спокойными и менее тяжелыми. Такая система эффективно сжигает жир, укрепляет сердце и сосуды. Авторы исследования считают, что обычному нетренированному человеку придерживаться подобной системы тяжело. Метод повседневных дел, по их мнению, дает тот же эффект, но его выполнение более реально.

«Красота идеи в том, что повседневные дела, которые мы предлагаем использовать в качестве физической активности, и так являются частью жизни, и это обстоятельство снимает психологический зажим, все становится более реалистичным и достижимым. Но подобные эпизодические всплески нагрузок должны присутствовать в вашей жизни ежедневно, без выходных», - сообщили ученые.