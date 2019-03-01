Российская промышленность зафиксировала рекордное за два года падение спроса 1 1.03.2019, 17:10

Экономика РФ продолжает стагнировать.

Февраль не принес улучшений для несырьевого сектора российской экономики, который продолжает стагнировать на фоне сжатия платежеспособного спроса и повышения налоговой нагрузки, пишет finanz.ru.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, который учитывает объемы производства, количество заказов и уровень занятости, по итогам месяца опустился на с 50,9 до 50,1 пункта и едва не пробил черту, сигнализирующую о рецессии (50 пунктов).

Объем новых заказов сократился второй месяц подряд, а скорость падения спроса оказалась максимальной с апреля 2017 года, сообщает релизе IHS Markit.

Удержаться в зоне стагнации индексу помог небывалый оптимизм, высказанный топ-менеджерами в ходе опроса: рекордное с мая 2013 года число респондентов сообщили, что ждут увеличения производства в наступившем году.

На фактическую ситуацию у предприятий продолжает давить повышение НДС, констатирует экономист IHS Markit Cиан Джонс: дорожает сырье и комплектующие, а рост цен на уровне производителей достиг максимума с 2015 года.

Слабый внутренний спрос, который тает на глазах вместе с падающими шестой год подряд доходами населения, является главной проблемой для промышленности, показал опрос, проведенный Институтом Гайдара.

50% респондентов из числа топ-менеджеров назвали этот фактор ключевым препятствием для развития. За год их доля выросла на 7 процентных пунктов.

Каждый третий отметил также неопределенность экономической ситуации в стране, каждый пятый пожаловался на девальвацию рубля, из-за которой выросли цены на импортные сырье и оборудование.

Сжатие спроса в экономике беспокоит даже зарубежных финансовых инвесторов, которые вкладывают не в реальный сектор, а в ценные бумаги, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

По его словам, в ходе встреч, которые компания проводила с зарубежными клиентами в феврале, они часто спрашивали, может ли государство использовать часть накопленного бюджетного профицита, чтобы увеличить доходы людей.

«Мы считаем, что такой сценарий возможен не раньше второй половины 2020 года», - отмечает Смольянинов.