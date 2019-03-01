«Работа «тунеядских комиссий» показывает неэффективность всей госсистемы» 1.03.2019, 17:18

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Скандальная база должна быть ликвидирована полностью.

Член Совета РЭП, активист профсоюза из Гомеля Андрей Стрижак ответил на вопросы «Радыё Рацыя» о борьбе РЭП с декретом о «тунеядцах» в прямом эфире 28 февраля 2019 года.

Сайт praca-by.info публикует расшифровку аудиозаписи эфира с журналистом Дмитрием Кармазиным.

– Поговорим о «тунеядцах»: есть ли активность в 2019 году? Тему я взял как раз из твоего «Фейсбука»: ты написал, что Гомель - главная точка активности «тунеядцев», потому что там идут суды. Что-то изменилось?

– Да, ты прав в том, что именно в Гомеле теперь больше всего активности, связанной с декретом. Моя позиция правозащитника, позиция профсоюза РЭП такая, что эта база должна быть ликвидирована полностью, потому что «не занятым в экономике» может быть только покойник. Те люди, которые работают или не работают в Беларуси, они все равно покупают хлеб и платят за общественный транспорт – они заняты в экономике. Это – абсурдное заявление с точки зрения логики, не только экономики. Сейчас вместе с Леонидом Судаленко мы будем оспаривать решение тунеядской комиссии про суд. К сожалению, этот путь для нас закрыт, как и в 2017 году суд признал, что это неподсудный вопрос. Получается, что все другие вопросы можно рассматривать в суде, а вопрос декрета о «тунеядцах» – почему-то вычеркнут. Но мы не опускаем руки и сейчас пробуем вместе с Марией Тарасенко – женщиной, которая попала в эти списки – пройти другой судебный путь и попробовать взыскать моральный вред, который нанесла женщине «тунеядская комиссия».

– Внесла, а потом вычеркнула, так? Напомни эту ситуацию, пожалуйста.

– Не вычеркнула. В том-то и вопрос, что пока не вычеркнула. Одно из наших требований по Тарасенко было в том, чтобы государство не только вычеркнуло человека из списков тунеядцев, но и поставило вопрос о конституционности декрета. Ясно, что это – задача максимум, и что чиновники будут очень бояться пойти на нее, но мы как правозащитники должны заявлять на каждом шагу, что декрет о «тунеядцах» носит неконституционный характер и нарушает права человека.

– Какие ошибки допускают комиссии? Как эти списки составлялись?

– У чиновников было два года на это дело, но мы видим неэффесивный подход к этому вопросу: в базу попадают и пенсионеры, и работающие люди. И это вообще вопрос: а насколько эффективно вообще работает наше государство? Другой вопрос – это то, что они уже несколько раз откладывали начало фактического исполнения декрета. Такая работа показывает неэффективность всей государственной системы. И то, что она фактически не может реализовать эту абсурдную идею декрета, которая исходит с самого верха. Мы знаем, что обычно происходит в нашей стране. Чиновники обычно спускают такие указания на тормозах, но тут вопрос в том, что декрет – это личная идея Лукашенко, и из-за этого его идею тащат за уши, но это не очень эффективно.

Я лично считаю, что и работа комиссии, и сам декрет – профанация идеи о трудоустройстве людей. Государство должно создавать условия для развития бизнеса, для создания новых рабочих мест, а не гоняться за людьми, которые пробуют выжить на ту копейку, которую они зарабатывают или за границей, или на родине, но без официального оформления.

– А что делать с теми людьми, которые не хотят работать, которые злоупотребляют алкогольными напитками?

– Право на труд – это право, а не обязанность. Если человек не хочет работать, то пусть не работает. Заставлять его нельзя. Да и толку от такой работы не будет – ни экономике, ни нанимателю. Власть уже пыталась трудоустраивать обязанных лиц по декрету № 18, и никаких трудовых подвигов они не совершили, а только создали дополнительные проблемы для нанимателя.