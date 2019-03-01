Выборы в Украине: Еще один кандидат снял свою кандидатуру в пользу Гриценко 1.03.2019, 17:26

Дмитрий Гнап

Решение он принял вслед за политиком Андреем Садовым.

Кандидат в президенты Украины журналист Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки на пост президента Украины в пользу Анатолия Гриценко, пишет «Зеркало недели».

"Сегодня произошло важное событие, Андрей Садовый поддержал Анатолия Гриценко на президентский выборах и ради этого я снимаю свою кандидатуру. Это очень важный, ответственный и патриотический шаг, который я всячески приветствую ", — сказал Гнап в видеообращении на Facebook.

Он напомнил, что ранее обещал снять кандидатуру, когда определится единый кандидат от демократических сил, и теперь придерживается обещания.

"Я тоже решил сняться в пользу Анатолия Гриценко", - отметил Гнап.

При этом он добавил, что окончательное решение в этом вопросе еще предстоит принять съезд партии "Сила людей", который состоится завтра, и куда приглашают Анатолия Гриценко.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в кампании, но "судьба государства важнее".