Трое активистов, задержанных за акцию «Свободу политзаключенным», вышли на свободу 1.03.2019, 17:35

Фото: tut.by

Павла Северинца арестовали на 10 суток.

1 марта в Минске начались суды над задержанными участниками акции "Свободу политзаключенным", которая прошла 26 февраля на Октябрьской площади Минска.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Маю Наумову оштрафовала судья суда Центрального района Татьяна Oкoвитая, активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова и активистку и режиссера Ольгу Николайчик - Виктория Шабуня, передает «Радыё Свабода».

Всем присудили одинаковые суммы штрафа - 45 базовых величин, или 1147,5 рубля (около 540 долларов).

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца задержали превентивно до начала акции возле своего дома, его приговорили к 10 суткам ареста.

Ольгу Миколайчик задержали сразу же после акции, Леонида Кулакова - 27 февраля, Маю Наумову - 28 февраля. Все эти активисты находились в изоляторе временного содержания на Окрестина, на суды их привезли только сегодня.

«Выходил, чтобы идти на акцию, а возле подъезда уже встретили три омоновцы в черных масках. Посадили в бусик и повезли в милицию, ничего не объясняли», - рассказал Северинец.

Перед судом Павел Северинец рассказал, что в течение 3 суток ему не объясняли, почему его держат без суда под стражей. По этой причине Северинец заявил протест, отказался подписывать протокол об административном нарушении и выразил недоверие судье Анне Буйновской.

Адвокат Павла Северинца доказывала на процессе, что в его действиях не было состава административного правонарушения, так как его право на выражение своего мнения гарантируется Конституцией и международными нормами, подписанными Беларусью. Закон, который в Беларуси регулирует обеспечение права на высказывания, по словам адвоката, не соответствует международным нормам.

На данный момент не известна судьба активиста «Европейской Беларуси» Артема Черняка, который был задержан после акции вместе с Николайчик.

Напомним, что 26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных.