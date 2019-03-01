Белорусам на заметку: Когда ехать за покупками в Польшу 2 1.03.2019, 18:05

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Шопинг-календарь на март.

В этом месяце неторговыми днями будут все воскресенья, кроме последнего, пишет «Вечерний Гродно».

Если вы планируете закупы в Польше в марте, обратите внимание, что 3,10,17 и 24 марта торговые центры и магазины будут закрыты. Торговым будет только воскресенье 31 марта.

Напомним, что запрет на торговлю вводился постепенно: в 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц — первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим стало только одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет коснется всех воскресений, за исключением семи ежегодно.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность — это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.