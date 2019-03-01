В Армении предъявили обвинение брату экс-президента Саргсяна 1.03.2019, 18:16

Александр Саргсян

Александра Саргсяна обвиняют в крупном мошенничестве.

Александру Саргсяну, брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна, предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает агентство "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря Службы национальной безопасности (СНБ) Самсона Галстяна. Чиновник рассказал, что обвинение выдвинуто по статье Уголовного кодекса Армении, в которой говорится о мошенничестве в особо крупных размерах, пишет «Немецкая волна».

В июле 2018 года сотрудники СНБ Армении провели обыски в квартире Александра Саргсяна и в помещениях, принадлежащих его сыну Нареку Сагрсяну. По сообщениям СНБ, в них были обнаружены деньги и наркотики, а также картины армянского художника Мартироса Сарьяна, в похищении которых обвиняли Нарека Саргсяна. Спецслужбы также допросили Александра Саргсяна.

Впоследствии, осенью того же года, занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что Александр Саргсян согласился вернуть в государственный бюджет Армении 30 миллионов долларов. Пашинян заявил, что "это те деньги, которые Александр Саргсян ранее собирал с бизнеса".