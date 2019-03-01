Кто завоюет Суперкубок Беларуси? 2 1.03.2019, 18:27

Фото: Аляксандр Сахарчук/dynamo-brest.by

Завтра за Суперкубок страны по футболу сыграют БАТЭ и брестское «Динамо».

По традиции, начатой в 2010 году, внутренний футбольный сезон начинается матчем за Суперкубок, в нем встречаются чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси, передает «Белсат».

Второй год подряд в этом матче сыграют одни и те же команды — БАТЭ и брестское «Динамо». Игра состоится 2 марта в 15:00 на столичном стадионе ФК «Минск».

Накануне игры журналисты решили расспросить экспертов, которые в их ожидания от матча. Кто завоюет Суперкубок Беларуси?

«Игрокам «Динамо» придется драться за все, что движется»

— Жду выставочного матча с не выставочной игрой. Как сказал главный тренер БАТЭ Алексей Бага, это самый официальный из неофициальных поединков. И относиться к нему необходимо со всей серьезностью. Игрокам «Динамо» не надо ничего говорить. У них нет еврокубков, нет даже Кубка Беларуси – придется сражаться за все, что движется. Так что должно быть весело. Тем более новая мотивация замешана на старых дрожжах – прошлом Суперкубке, который выиграло «Динамо». Если БАТЭ второй раз отдаст трофей принципиальным соперникам, это будет не по чину для команды, которая умеет побеждать лондонский «Арсенал», – рассказал главный редактор спортивной газеты «Прессбол» Сергей Кайко.

По его мнению, сейчас соперники равны.

— Сложно оценивать межсезонье, когда соперники прожили его так по-разному. Одни просто разъезжали по сборам и готовились. Другие тоже разъезжали и тоже готовились, но вынуждены были форсировать процессы из-за плей-офф Лиги Европы. БАТЭ потерял много важных игроков, и многие уже заказывали по нему заупокойную службу. Однако матче с «Арсеналом» показали, что команда не обессилела и даже не наклонилась. А если особенности нынешнего межсезонья однажды и выйдут боком, то выйдет это не 2 марта, а намного позже.

Фото: Аляксандр Сахарчук/dynamo-brest.by

По словам Сергея Кайко, команда Бреста окрепла – одно возвращение Милевского чего стоит.

— В спаррингах, правда, результат не шел – ни одной победы на последнем сборе в Турции. И защита по-прежнему выглядит более слабой линией. Но отразится ли это в суперкубкавой игре? Может да, а может и нет. Это тоже из области дальних перспектив. А в субботу все будет зависеть от сиюминотного настроения, конкретного плана на игру и удачи.

Фото: Аляксандр Сахарчук/dynamo-brest.by

Потенциал игроков одинаковый, но фаворита нет

По мнению футбольного агента Валерия Исаева, Суперкубок начал привлекать к себе больше внимания с прошлого года. И связано это с противостоянием двух амбициозных клубов. Но явного фаворита в матче нет. Хотя потенциал игроков, мотивация футболистов и тренеров обеих команд – на одинаковом уровне.

— Кто лучше провел межсезонье, мы узнаем в конце чемпионата в зависимости от того, как эти две команды разместятся в турнирной таблице. БАТЭ уже успел обыграть гранда мирового футбола, а Брест неплохо смотрелся в играх с лучшими клубами Китая и Саудовской Аравии, – сказал Валерий Исаев.