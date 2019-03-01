Производители оружия в РФ из-за санкций теряют миллиарды 2 1.03.2019, 18:54

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Фото: rfe / rl

Тяжелую ситуацию испытывает патронная отрасль РФ и производители стрелкового оружия.

Патронная отрасль в РФ из-за санкций теряет 10 миллиардов рублей ежегодно. Схожая ситуация и у производителей стрелкового оружия, пишет РБК.

Российские производители патронов и стрелкового оружия потеряли около 50 миллиардов рублей за все время действий действия американских санкций. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает DW со ссылкой на Сергея Абрамова, одного из топ-менеджеров госкорпорации "Ростех". По его словам, санкции закрыли для российских производителей многие рынки, "которые имели хороший потенциал".

Ежегодные потери Абрамов оценил в 10 миллиардов рублей. Ранее около 80 процентов российской продукции направлялось на рынки ряда стран Европы и США. Схожая ситуация складывается с производителями стрелкового оружия. В частности, потери концерна "Калашников" исчисляются десятками миллионов долларов.

США закупают патроны в Китае и Болгарии

Представитель "Ростеха" заявил, что США пополняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства патронами из Китая и Болгарии. Однако вопреки санкциям, российские патронные заводы пока представлены в США, что позволяет законно поставлять патроны на американский рынок, утверждает главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев, чьи слова также цитирует издание.

При этом американский рынок во много раз крупнее российского. В частном владении в США находятся 393 миллиона единиц оружия, в России на учете состоят чуть более 4,5 миллиона официальных владельцев оружия.

По мнению Сергея Абрамова, для исправления ситуации и возмещения потерь, необходимо переформировать всю патронную отрасль, в том числе сделать ее менее разрозненной. "Пока отечественный стрелковый боеприпас по некоторым характеристикам уступает по качеству натовскому - а это вопрос нашей конкурентоспособности", - полагает Абрамов. Вместе с этим выход на другие внешние рынки затруднен тем, что они, с точки зрения эксперта, "политизированы", а также наличием своего оружейного производства, в том числе на Ближнем Востоке. "Калашников" планирует строительство завода по производству автоматов в Саудовской Аравии, сообщил также представитель "Ростеха".