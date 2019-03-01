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Граждане Туниса перепутали французский Брест с белорусским

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  • 1.03.2019, 19:06
  • 1,213
фото с сайта france.promotour.info

Их задержали брестские пограничники возле границы с Польшей.

Граждане Туниса перепутали французский Брест с белорусским. Их задержали брестские пограничники возле границы с Польшей.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси, происшествие случилось 28 февраля.

Пограничники задержали двух мужчин без документов. Они назвались гражданами Сирии. Однако пограничники с помощью "оперативной информации" установили, что нелегалы — граждане Туниса. У них были карты Польши и Бреста, но не белорусского, а... французского.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания Брестской пограничной зоны. Устанавливаются их личности.


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