Политолог: Объединение Садового с Гриценко – неприятный сюрприз для Тимошенко 3 Виктор Таран, Facebook

1.03.2019, 19:13

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Коллаж РБК-Украина

Сегодняшнее решение Садового уникальное для украинской политики – впервые один кандидат снялся в пользу другого.

Проанализируем на личных результатах, обнародованных социологической группой Fama, которой доверяет Садовый, – как это повлияет на ход кампании. Опубликованные рейтинги свидетельствуют о следующих электоральных предпочтениях украинцев:

Зеленский – 26,6%

Порошенко – 23,4%

Тимошенко – 14.3%

Гриценко – 8%

Садовый – 4,4%

Как видим, это объединение потенциально может повысить рейтинг Гриценко до 12–14%, и он почти сравняется с Юлей. Для последней это неприятный сюрприз, который потребует от нее изменения стратегии.

Таким образом, главные конкуренты за выход во второй тур – Тимошенко и Гриценко – стоят перед непростой дилеммой. Или сконцентрироваться исключительно на войне против Порошенко, или, учитывая, что разрыв между ними минимальный, начинать параллельно публичную войну между собой.

Учитывая, что "кандидат кандидату волк", прогнозирую в ближайшее время резкое обострение в публичной плоскости отношений между Гриценко и Тимошенко. Это и будет главным тактическим результатом сегодняшнего решения.

О стратегических результатах поговорим через пару недель, когда проанализируем динамику гонки. С каждым днем кампания становится все интереснее.

Виктор Таран, Facebook