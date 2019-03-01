Заработали пункты таможенного оформления «Каменный Лог-Белтаможсервис» и «Бремино-Орша» 1.03.2019, 19:27

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Пункты таможенного оформления начали работу сегодня.

Пункты таможенного оформления "Каменный Лог-Белтаможсервис" и "Бремино-Орша" начнут работу с 1 марта, сообщили БелТА в Государственном таможенном комитете. "Каменный Лог-Белтаможсервис", расположенный в Ошмянском районе Гродненской области, будет работать ежедневно с 09.00 до 21.00.

Как сообщили в РУП "Белтаможсервис", ведомственный пункт таможенного оформления открывается в транспортно-логистическом центре "Каменный Лог - Белтаможсервис", который станет станет первым объектом приграничной логистической инфраструктуры на пути следования товаров и транспортных средств из Литвы.

ПТО "Бремино-Орша", расположенный в городском поселке Болбасово Оршанского района, будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00. "ПТО "Бремино-Орша" специализируется на совершении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобильным и железнодорожным транспортом, включая те, которые транспортируются под процедуру свободной экономической зоны, экспортируемой нефти и нефтепродуктов, алкогольной продукции, импортируемой юридическими лицами и прочее", - отметили в Витебской таможне.

Кроме того, с 1 марта упраздняются ПТО "Орша-Восточная", "Сморгонь-Райагропромснаб", "Ошмяны-авто" и "Молодечно-Белтаможсервис".