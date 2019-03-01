Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена 1.03.2019, 19:30

Ранее Госдеп США объявил о вознаграждении в размере до $1 млн за информацию о том, где находится Хамза бен Ладен.

Саудовская Аравия лишила гражданства Хамза бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической группировки «Аль Каида». Об этом сообщает Arab News со ссылкой на королевский указ, передает РБК.

Агентство Reuters добавляет, что решение лишить гражданства сына бен Ладена было принято властями в ноябре.

Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до $1 млн за информацию о том, где находится Хамза бен Ладен, родившийся в 1991 году. Его считают одним из лидеров группировки «Аль Каида», которая взяла ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. В Госдепе отметили, что с 2015 года он распространял в интернете призывы атаковать Соединенные Штаты и их западных союзников.

В июле 2016 года Хамза бен Ладен пригрозил отомстить за своего отца, который был убит американскими спецслужбами в 2011 году в Пакистане. В 2017 году Госдеп ввел против Хамзы бен Ладена санкции. Его имущество и финансовые активы заморозили.