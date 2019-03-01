Марцел Личка: Милевский вернулся в Брест уже другим игроком

Марцел Личка: Милевский вернулся в Брест уже другим игроком1
- 1.03.2019, 19:45
Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал возвращение нападающего.
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился мнением о возвращении нападающего Артема Милевского в команду, передает pressball.by.
- Милевский снова в Бресте. Довольны им?
- Артем работал хорошо и раньше. Подробности его отчисления не знаю — я не находился в тот момент рядом с тренером [Шпилевским] и игроком.
Сейчас Милевский вернулся в команду уже другим игроком, который иначе видит футбол. На тренировках он выглядит прекрасно.