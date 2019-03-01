Фотофакт: Белорусские огурцы бьют рекорды 5 1.03.2019, 20:12

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иллюстрационное фото

Теперь почти 12 рублей за килограмм.

Еще совсем недавно пользователи сети удивили ценником на огурцы, которые стоили в «Гиппо» дороже, чем свинина. Чуть позже по этому поводу высказался белорусский фермер, который попытался объяснить, как формируется эта цена, и предположил, что в скором времени она пойдет на спад.

Судя по всему, это время еще не настало. Цена не просто не падает, она продолжает брать новые «вершины». Читатель «Онлайнера» прислал фотографию из «Евроопта»: обычный, колючий и зеленый белорусский огурец стоит 11 рублей 99 копеек!