ЕС удвоил финансирование студенческой программы Erasmus 1.03.2019, 20:19

Теперь бюджет программы будет составлять 30 млрд евро.

Европейская Комиссия увеличила финансирование программы Европейского союза Erasmus на 2021-2027 годы.

Как сообщается на сайте программы, теперь бюджет будет составлять 30 млрд евро, передает eurointegration.com.

Львиная доля этих средств - 25,9 млрд евро - пойдет на образование и профессиональное развитие, 3,1 млрд евро выделят на нужды молодежи, 550 тыс. евро - на спорт.

Программа Erasmus+ на 2021-2027 годы имеет целью обеспечение возможностей мобильности для 12 млн людей, охватив среднее общеобразовательное и профессиональное образование, высшее образование, обучение взрослых, молодежи и молодежных работников.

По результатам консультаций с опытными и потенциальными участниками, следующая программа будет существенно усилена, расширена и будет предусматривать компоненты инклюзии.

Главный лозунг новой программы Erasmus - "Инвестирование в людей, их навыки и знания, которые помогут реагировать на глобальные вызовы, поддерживать социальную справедливость и повышать конкурентоспособность Европы".

Ранее сообщалось, что в рамках программы ЕС Erasmus + университет Запорожья получил современную мультимедийную лабораторию, а ученые из Черновицкого университета - более 70 тыс евро в новый проект. Они будут работать над созданием Федерации медиации и над разработкой программы для магистров-медиаторов.

Erasmus + является самой масштабной программой обучения и обменов Европейского союза. Она популяризирует европейские студии и поддерживает проекты международного сотрудничества, партнерства, проведение мероприятий и мобильность в сфере образования, молодежи и спорта.

2018 года в рамках программы стипендии на обучение в магистратуре ведущих университетов Европы получил 41 студент из Украины. Они получают образование вместе с 1640 другими стипендиатами в престижных университетах Великобритании, Бельгии, Франции, Чехии, Италии, Испании, Дании, Греции, Португалии, Эстонии и Германии. Бюджет программы на 2014-2020 годы составляет 14,7 млрд евро.