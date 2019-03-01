Разбитная Золушка путинизма Aлина Витухновская

1.03.2019, 20:26

Фото: AFP

Кремлевская агитационная шарманка пополнилась новой шестеренкой.

Кремлёвская агитационная шарманка пополнилась новой шестерёнкой. Та унылая мелодия, которая лилась из неё годами, уже не производит должного эффекта. Но по инерции ручку продолжают крутить, потому что платят. Кто-то скажет: "Не стреляйте в шарманщика, он играет как умеет". Но нет. Да он и не умеет — в нашем случае.

Еще дедушка нашей шарманки — сталинский репродуктор — изображал собой важный элемент государственной системы. Сейчас же — в новом дивном "русском" мире, где некросоциализм плавно перетекает в постмодерн и обратно, не только государственная система давно является жалкой пародией на саму себя, но и её доселе работающие функции и символы также превратились в бессмысленные самовоспроизводящиеся симулякры. Цель которых — освоить нехитрый процесс распила или же кормления.

Насколько калориен хвост уробороса, мы не знаем. Но уже сейчас хорошо заметно то, насколько он токсичен, собственно, для головы.

История Марии Бароновой — разбитной Золушки путинизма, вытянутой прямо за неснимаемое жемчужное ожерелье из зубов соратников по оппозиции — именно об этом.

Aлина Витухновская, Facebook