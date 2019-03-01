Лукашенко пригрозил хоккеистам минского «Динамо» тюрьмой за плохую игру 2 1.03.2019, 20:32

Диктатор «мотивировал» хоккеистов угрозой ареста.

Лукашенко заявил, что, если хоккеисты минского «Динамо» провалят следующий сезон в КХЛ, он посадит их в тюрьму. Белорусская команда второй год подряд пропускает розыгрыш Кубка Гагарина, передает РБК.

«Вчера игрокам грубо сказал: «Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон». Они до сих пор переживают. Это не шуточное дело», — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по «Р-Спорт»).

В минувшем сезоне минское «Динамо» заняло 11-е место в таблице Западной конференции, набрав в 62 матчах 42 очка. От подмосковного «Витязя», замкнувшего кубковую восьмерку, «бело-голубые» отстали на 21 балл.

За все время выступления в КХЛ минский клуб лишь четыре раза выходил в плей-офф. В каждом из случаев (в 2011, 2012, 2015 и 2015 годах) команда останавливалась на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина.