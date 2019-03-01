Лев Марголин: Белорусская зарплата – это нищета 8 1.03.2019, 21:05

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Лев Марголин

Экономист прокомментировал очередные обещания властей.

Бюджетникам в этом году, в предвыборный год, планируют повысить зарплаты минимум дважды: в мае и сентябре. Тем временем зарплаты в регионах меньше 600 рублей, – это неправильно, заявляет вице-премьер Беларуси Александр Турчин. И предлагает выход: активизировать местный бизнес и перетянуть его из крупных городов. Насколько это реально, «Белсат» обсудил с экономистом Львом Марголиным.

– Турчин говорит, что 600 рублей зарплаты в регионах – это неправильно. А что правильно? Какой правильный заработок на Ваш взгляд?

— Я думаю, что вице-премьер ошибается, так как 600 рублей – это для многих недосягаемая цель. Там есть и 300, и 400 рублей. А нормальный заработок – тот, который согласно статистике есть у нас в среднем по стране – около 1000 рублей. Думаю, что на это можно было бы прожить. А все, что меньше, – это нищета.

– Между тем Турчин говорит, что следует перетянуть бизнес из крупных городов. А захотят ли бизнесмены ехать, когда все уезжают за границу, а регионы не имеют больших зарплат?

– Проблема с бизнесом есть и в больших городах, даже в Минске. Нет тех инвестиций, чтобы был какой-то постоянный экономический рост. Что говорить о маленьких городах и районных центрах? Для того, чтобы туда пошел бизнес из больших городов (а это ведь не просто так, это нужно вкладывать деньги), должны быть неслабые поощрения…