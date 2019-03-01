Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко 9 1.03.2019, 20:55

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фото с сайта informator.news

Украинские нардепы, которые недавно вышли из фракции Порошенко, поддержали идею единого кандидата от демсил.

Народные депутаты Украины Светлана Залищук и Мустафа Найем, которые недавно вышли из фракции БПП, поддержат на президентских выборах Анатолия Гриценко как кандидата от единых демократических сил.

Об этом народные депутаты заявили в эфире Радио НВ.

"Мы говорили с самого начала, что обществу сейчас нужен единый кандидат от демократических сил", – отметила Залищук.

По ее словам, альтернативой статусу-кво, масштабным схемам подкупа голосов, воровству в оборонной сфере, имитации антикоррупционных реформ и т.д. должен стать единый кандидат в президенты и единственная платформа демократических сил на парламентских выборах.

Как отметил Найем, он призвал к объединению трех кандидатов – Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука. По его мнению, Вакарчук сейчас должен "сказать свое слово" по поводу такого кандидата.

"Сейчас мы получили такого кандидата, и я буду искренне рад с ним работать. Если они решили, что это господин Гриценко, хорошо, это будет господин Гриценко", – отметил Найем.

Нардеп также отметил, что будет работать с Анатолием Гриценко "без обязательств", о чем уже проинформировали самого кандидата.

"Я не хочу сейчас торговать местами в его списке, будущим после выборов. Что будет, то и будет. Сейчас вопрос в другом, что господин Гриценко [...] может стать альтернативой", – отметил Найем.

По его словам, Гриценко может стать кандидатом для тех людей, которые разочаровались в Петре Порошенко, и которые не хотят поддерживать кандидата Игоря Коломойского Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко.

Нардепы также поблагодарили мэра Львова Андрея Садового за то, что он снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.