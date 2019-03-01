Экс-директор Могилевского мясокомбината осужден за взятку в $2 тысячи 2 1.03.2019, 21:27

1,002

иллюстрационное фото

К пяти годам колонии с конфискацией имущества приговорен директор Могилевского мясокомбината.

Бывшее должностное лицо признали виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Как отмечалось в материалах дела, директор мясокомбината пообещал соучредителю компании «КормЖивСервис» помочь с переводом денег от сельхозпредприятия-должника за материальное вознаграждение в размере 5% от перечисляемых сумм, передает tut.by.

Всего, по данным следствия, в качестве вознаграждения директор получил 2 тысячи 100 долларов.

Суд посчитал вину должностного лица доказанной и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Скандальная слава

Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны его руководители. За взятки срок получила замдиректора предприятия. Нарушения вскрыли в фирменном магазине мясокомбината, в противозаконных действиях были уличены некоторые сотрудники предприятия.

Директор предприятия Михаил Хортов, возглавлявший мясокомбинат без малого 21 год, был отправлен на пенсию.

В 2016 году мясокомбинат возглавил Владимир Латыговский. Новый руководитель должен был навести порядок на предприятии, однако вскоре сам попал в поле зрения правоохранительных органов.

В октябре 2018 года было возбуждено дело против еще одного экс-работника предприятия — главы Горецкого райпо Олега Беляцкого. По версии следствия, с июня 2016 года по май 2017-го Беляцкий, работая на различных руководящих должностях в ОАО «Могилевский мясокомбинат», злоупотреблял служебными полномочиями, чем причинил предприятию ущерб в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются.