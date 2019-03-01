Гуаидо: 600 военных Венесуэлы перешли «на сторону конституции» 4 1.03.2019, 21:29

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Более полутысячи военных отказались быть на стороне диктатора Мадуро.

Около 600 военнослужащих армии Венесуэлы отказались быть на стороне диктатора Николаса Мадуро и перешли «на сторону конституции». Об этом заявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы разговаривали с Вооруженными силами Венесуэлы и увидели, что в последние дни более 600 офицеров перешли на сторону конституции. Наметился очень четкий процесс перехода к демократии, его невозможно остановить», — сказал Гуаидо (цитата по Europa Press).

Ранее агентство EFE со ссылкой на источники сообщило, что за последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали 411 венесуэльских военнослужащих.