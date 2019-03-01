Виталий Кутузов может возглавить Белорусскую федерацию футбола 8 1.03.2019, 21:44

Виталий Кутузов

Также в футбольных кругах в контексте выборов главы БФФ называется кандидатура Людаса Румбутиса.

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов может быть выдвинут на пост председателя БФФ.

Очередная отчетно-выборная конференции федерации пройдет 27 марта. В ходе мероприятия будет избран новый руководитель БФФ. Действующий глава, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, ранее отмечал, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. В соответствии с уставом, срок подачи документов на выдвижение истекает за 20 дней до конференции, то есть 7 марта.

Правда, в уставе федерации футбола имеется пункт, согласно которому занимать должность председателя вправе человек, постоянно проживающий на территории Беларуси. Кутузов же давно прикипел к Италии, где провел большую часть футбольной карьеры. Впрочем, по сведениям pressball.by, у него до сих пор белорусский паспорт и белорусская прописка.

Также в футбольных кругах в контексте выборов главы БФФ называется кандидатура Людаса Румбутиса. Однако в разговоре в корреспондентом pressball.by Людас Ионович эту информацию опроверг.