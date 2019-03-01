Садовый о снятии своей кандидатуры: Думаю, это добавит Гриценко минимум 10% 1 1.03.2019, 21:55

АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что снятие его кандидатуры в президенты Украины в пользу экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко добавит последнему 10% поддержки.

Об этом Садовый сказал 1 марта в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о возможном объединении с Гриценко на парламентских выборах, которые должны состояться осенью..

"Если мы выиграем выборы президента, это будет одна страна. Если будет другая ситуация – это будет большая беда. Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней. Я сделал шаг и думаю, что это добавит Гриценко как минимум 10%", – сказал мэр Львова.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата.

Центризбирком зарегистрировал Садового кандидатом в президенты 15 февраля.

1 марта Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко. Он отметил, что это не безусловная поддержка. В начале следующей недели политики подпишут соглашение, в котором будут прописаны принципы, которые касаются обороны и безопасности страны, борьбы с коррупцией, кадровой политики.

Согласно опросу, проведенному с 20 по 26 февраля Центром социальных исследований "София", Садовый среди кандидатов в президенты Украины имел поддержку среди 2,1% опрошенных, которые собираются прийти на президентские выборы, Гриценко – 6,4%.