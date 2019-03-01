Российский боец ММА Александр Емельяненко устроил двойное ДТП, скрываясь от полиции 1 1.03.2019, 22:07

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Российский боец ММА Александр Емельяненко, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан в Кисловодске сотрудниками полиции в результате ДТП, сообщает rsport.ria.ru со ссылкой на телеканал "Рен-ТВ".

Отмечается, что Емельяненко не захотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Его удалось задержать лишь с помощью сотрудников ППС.

По предварительным данным, российский боец стал виновником двойного ДТП.